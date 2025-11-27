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Киноклуб «Юность»: Что-то не так с Кевином

Москино Юность, улица Маршала Рыбалко, 1

Начало:

Завершение:

520₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ психологической драмы Линн Рэмси «Что-то не так с Кевином» с Тильдой Суинтон и Эзрой Миллером в главных ролях. Сюжет рассказывает о последствиях чудовищного поступка подростка через призму восприятия его матери, где центральный конфликт между природой и воспитанием не предполагает однозначного ответа. «Что-то не так с Кевином» — экранизация одноимённого романа автора Лайонел Шрайвер, переведённого в России под названием «Цена нелюбви». Кинолента предлагает взглянуть в лицо неприятной правде о тёмных сторонах человеческой натуры и испытать незабываемый кинематографический опыт. Фильм был представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2011 года. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами в день выхода новой картины Линн Рэмси «Умри, моя любовь». Представит и проведет Q&A со зрителями киновед Мика Оганов (ТГК «Обезьяны и кино»).

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