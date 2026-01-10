1942 год, остров Ява. Майор Британской армии Джек Селлерс в исполнении молодого Дэвида Боуи попадает в японский лагерь для военнопленных. Одновременно там же находится капитан Лоуренс, который жил в Японии до войны, говорит на японском и, благодаря этому, устанавливает связи между охранниками и военнопленными. В ролях также Такаши Китано и Риючи Сакамото, композитор, автор знаменитой темы фильма. Этот необычный фильм интересен тем, что вечные темы отношений и влюбленности, дружбы, детских травм он показывает на необычных ситуациях. Также поговоришь о восточной бескомпромиссности и западном более дипломатичном и сбалансированном подходе. На киноклубе участники смотрят фильм и после небольшого перерыва обсуждают — делятся чувствами, которые он вызвал, вместе находят смыслы, обсуждают героев, сюжеты и тд. Можно высказываться или просто слушать. Обсуждение проходит в безопасной обстановке. Киноклуб существует 4 года. Киноклуб проходит в красивом и комфортном помещении. 550 руб. тем, кто придёт первый раз, 1100 руб полная стоимость Запись — в личных сообщениях в тг у организатора.