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Киноклуб с психологом: «Мелочи жизни» (2024)

Точный адрес после регистрации (в районе м. Менделеевская, Белорусская, Савеловская)

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В рамках встречи ты сможешь насладиться этим согревающим душу фильмом, поделиться своими чувствами, а также обсудить смыслы, персонажей и сюжет в безопасной обстановке. Можно высказываться или просто слушать других. Ведущая киноклуба – психоаналитически-ориентированный психолог Екатерина Прокина. О фильме: 1985 год. Торговец углём, работяга и семьянин Билл Ферлонг доставляет заказ в местный монастырь и случайно становится свидетелем жуткой сцены, которая приоткрывает завесу над тем, что происходит за его стенами. Эта пронзительная история рассказывает о «прачечных Магдалины», куда на перевоспитание отправляли падших женщин. Последнее подобное заведение было закрыто в 1993 году. Запись в Телеграме по кнопке «Купить билет».

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