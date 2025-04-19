В рамках встречи ты сможешь насладиться этим согревающим душу фильмом, поделиться своими чувствами, а также обсудить смыслы, персонажей и сюжет в безопасной обстановке. Можно высказываться или просто слушать других. Ведущая киноклуба – психоаналитически-ориентированный психолог Екатерина Прокина. О фильме: 1985 год. Торговец углём, работяга и семьянин Билл Ферлонг доставляет заказ в местный монастырь и случайно становится свидетелем жуткой сцены, которая приоткрывает завесу над тем, что происходит за его стенами. Эта пронзительная история рассказывает о «прачечных Магдалины», куда на перевоспитание отправляли падших женщин. Последнее подобное заведение было закрыто в 1993 году. Запись в Телеграме по кнопке «Купить билет».