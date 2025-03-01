Киноклуб с психоаналитически-ориентированным психологом Екатериной Прокиной, где ты увидишь и обсудишь фильм, который передаёт и наполняет состоянием влюблённости - «Любовное настроение» Вонг Кар-Вая. О фильме: Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире. Их супруги всё время в отлучке. Однажды Чоу узнаёт сумочку Су, подаренную ей мужем, — у его жены такая же. А Су узнаёт галстук Чоу, подаренный ему женой, — такой же есть у её мужа. Оба понимают, что их супруги изменяют им друг с другом. Запись в тг по кнопке «Купить билет».