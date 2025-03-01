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Киноклуб с психологом: «Любовное настроение» (2000)

Точный адрес после регистрации (в районе м. Менделеевская, Белорусская, Савеловская)

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Киноклуб с психоаналитически-ориентированным психологом Екатериной Прокиной, где ты увидишь и обсудишь фильм, который передаёт и наполняет состоянием влюблённости - «Любовное настроение» Вонг Кар-Вая. О фильме: Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире. Их супруги всё время в отлучке. Однажды Чоу узнаёт сумочку Су, подаренную ей мужем, — у его жены такая же. А Су узнаёт галстук Чоу, подаренный ему женой, — такой же есть у её мужа. Оба понимают, что их супруги изменяют им друг с другом. Запись в тг по кнопке «Купить билет».

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