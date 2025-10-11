В молодости Ингрид и Марта работали в одном журнале и были близкими подругами. Их пути постепенно разошлись — одна стала известной писательницей, другая — военным корреспондентом. Женщины не виделись много лет, но однажды Ингрид узнаёт от знакомой, что Марта лечится от рака. Она решает навестить подругу. Будешь ценить Альмодовара за его любовь к своим несовершенным героиням. В киноклубе будешь смотреть фильм и после небольшого перерыва обсуждать: делиться чувствами, которые он вызвал, вместе находить смыслы, анализировать героев, сюжеты и тд. Можно высказываться или просто слушать других. Обсуждение проходит в безопасной обстановке. Предоставляется 50% скидка на первое посещение. Оплата на месте. Запись — в личке в тг у организатора.