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Киноклуб с психологом: «Комната по соседству»

В районе м. Лубянка, Кузнецкий мост, Китай-город. Точный адрес сообщается после регистрации

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В молодости Ингрид и Марта работали в одном журнале и были близкими подругами. Их пути постепенно разошлись — одна стала известной писательницей, другая — военным корреспондентом. Женщины не виделись много лет, но однажды Ингрид узнаёт от знакомой, что Марта лечится от рака. Она решает навестить подругу. Будешь ценить Альмодовара за его любовь к своим несовершенным героиням. В киноклубе будешь смотреть фильм и после небольшого перерыва обсуждать: делиться чувствами, которые он вызвал, вместе находить смыслы, анализировать героев, сюжеты и тд. Можно высказываться или просто слушать других. Обсуждение проходит в безопасной обстановке. Предоставляется 50% скидка на первое посещение. Оплата на месте. Запись — в личке в тг у организатора.

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