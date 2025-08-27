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Киноклуб с Олегом Грозновым «Сирена с Миссисипи»

Frenchie на Тверской, Большой Харитоньевский переулок, 10/1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

На новой встрече киноклуба вместе с историком искусства Олегом Грозновым смотришь «Сирена с «Миссисипи» — шедевр великого французского режиссёра Франсуа Тоюффо. Фишкой фильма, помимо увлекательного сюжета и виртуозной режиссуры, становится актёрский дуэт двух супер-звёзд мирового экрана — Катрин Денев и Жан-Поля Бельмондо. В своё время «Сирену» разругали критики и не приняли зрители, однако постепенно отношение любителей кино к ленте меняется. Вместе предстоит углубиться в историю французского кинематографа и «новой волны», и заодно узнать, за что режиссёру фильма пришлось извиняться перед Бельмондо? Можно ли назвать «Сирену» самым хичкоковским фильмом Трюффо? И, конечно, поговорят о великолепной Катрин Денев, узнаешь, с чего начинался её путь в кино, какие роли сделали её звездой, и чем королева французского кино занимается сегодня? Приходи на обсуждение и кинопросмотр за бокалом лёгкого вина. Внимание: в киноклубе просмотр фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами, обсуждение также проходит на русском языке, поэтому знание французского или английского необязательно — присоединиться может каждый любитель кино.

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