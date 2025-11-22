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Киноклуб с общением: «Она» (2013)

Москвология, Воронцовская улица, 24/6с1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Приходи на обсуждение фильмов, заводи себе новых друзей и общайся. О фильме: Теодор — одинокий писатель, покупает новую техническую разработку — операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним и операционной системой возникает роман. Тема обсуждения: новые технологии, которые уже меняют людей. Здесь нет доминирующего спикера, а каждый может высказаться, обменяться мнениями (1,5-2 часа просмотра фильмов + 1,5-2 часа обсуждения) Затем будет Afterparty:) Чтобы не произошло казусов, занимай места заранее по кнопке «Купить билет».

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