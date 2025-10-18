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Киноклуб Quercus: Другой не нужен. Философия разрыва в «Банши Инишерина»

Ивановская улица, 16А

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм Мартина Макдоны «Банши Инишерина» — мрачная и до абсурда смешная притча о разрыве, одиночестве и боли, которая за ним следует. В центре сюжета — внезапная ссора двух закадычных друзей на уединённом ирландском острове. Эта история поднимает фундаментальные вопросы: что делает отношения прочными, где проходит граница между личной свободой и жестокостью, какова цена внутренней правды и право на отдаление Режиссёр с ироничной точностью показывает, как хрупка может быть связь между людьми и как легко потерять важного другого. Фильм отсылает не только к гоголевской истории про Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, но и к современному опыту эмоционального дистанцирования — осознанного, но болезненного. Спикер: Елена Бояршинова – философ, преподаватель философии, 2014 году закончила аспирантуру философского факультета МГУ, по специализации эстетик Формат: киноклуб — обсуждение фильма и философская беседа

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