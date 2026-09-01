Психологический киноклуб «Проекция» от проекта Межличка создан для коллективной рефлексии на тему трудностей, встречающихся в межличностных отношениях. Здесь ты полностью погружаешься не только в фильм, но и в свои переживания, затем обсуждая в безопасном кругу то, что показалось важным. Внутри обсуждения есть опорные вопросы от социального психолога, помогающие лучше понять, что происходит с тобой и в отношениях между людьми в целом. На данной встрече после просмотра фильма «Большое смелое красивое путешествие» обсудят: — Как наше прошлое становится невидимым «третьим» участником в отношениях; — Как переосмыслить его так, чтобы снизить страх ошибиться снова? — Какая она — близость через уязвимость? В пространстве Тёплое место действует почасовой тариф, поэтому оплата делится на несколько частей: 1. 500р. за билет* на киноклуб оплачивается организатору в момент записи; 2. В день события почасовой тариф** оплачивается Тёплому месту по завершении события (стоп-чек 990р.) *в него входят просмотр фильма и последующее обсуждение **в него входят безлимитные напитки и угощения Встречу ведёт дипломированный специалист, создательница проекта Межличка — Волкова Елизавета.