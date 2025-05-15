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Киноклуб: «Ночной дозор» (2004)

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Еда

Про событие

В тёплой ламповой атмосфере ты увидишь культовое российское фэнтези «Ночной дозор» — фильм, изменивший представление о возможностях отечественного кинематографа и открывший дорогу Тимуру Бекмамбетову в мир большого кино. В мире, где фэнтези чаще ассоциируется с западным кинематографом, «Ночной дозор» стал смелым экспериментом, доказавшим, что и в России могут создаваться зрелищные блокбастеры с оригинальной мифологией. После просмотра состоится обсуждение фильма с соосновательницей «Топи» и сценаристкой Аней: — Экранизации фэнтези-литературы: почему одни становятся культовыми, а другие проваливаются; — Революция продакт-плейсмента в российском кино: как Бекмамбетов интегрировал рекламу в повествование; — Путь режиссёра в Голливуд: почему после «Дозоров» Тимур снял «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Константином Хабенским. Попкорн и напитки входят в стоимость.

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