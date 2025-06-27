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Киноклуб: «Нейроотличия в кино и их влияние на киноязык»

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53 (3 этаж, кабинет 317)

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В тёплой ламповой атмосфере ты увидишь популярные произведения и разберёшь их художественную составляющую. Каждый из нас, кому близка рефлексия и процесс самоопределения, наверняка сталкивался с фильмами, где персонажи обладали схожими паттернами поведения — мы видели в них самих себя или своих близких. Если ты идентифицируешь себя с любимыми героями, можно поговорить об этом в кругу тех, кому знакомы эти чувства. Вопросы к обсуждению: – какие социальные и этические темы поднимаются в «Авиаторе», «Я тоже» и «Адаме»? – какие художественные приёмы применяются в «Форме воды» и «Мой сосед Тоторо»? – какие уникальные сюжетные возможности рождаются в «Молчании ягнят» и «Гравити Фолз» и многое другое. Ты также узнаешь, как нейроотличия влияют на поведение твоих любимых персонажей, сможешь лучше понять себя и окружающих, погрузишься в изучение социальных и этических тем, которые поднимаются в кино — это поможет расширить кругозор и развить критическое мышление, а ещё ты сможешь поделиться своим примером персонажа с нейроотличием. Можно подготовить небольшое выступление с любым персонажем из кино/сериала/мультфильма/аниме, у которого ты видишь нейроотличие. Рассказ может быть в формате видео или презентации длительностью до 5 минут. Обсуждение проведёт соосновательница «Топи» и сценаристка Аня. Попкорн и чай входят в стоимость. Запись и вопросы в Телеграме – @mrs_deer

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