Врач из небольшого городка получает всё больше жалоб от пациентов, что их родственников подменили. Массовый психоз или вторжение из космоса? Легендарный фантастический фильм, изменивший кинематограф. Включён в Национальный реестр фильмов США. Входит в список 10 лучших sci-fi фильмов по версии Американского института кино.