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Киноклуб «Граф Монте-Кристо»

Сфера, улица Крымский Вал, 9

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

1815 год. В день свадьбы с возлюбленной молодого капитана дальнего плавания Эдмона Дантеса по лживому доносу и несправедливому обвинению в государственной измене без суда и следствия отправляют в одну из самых страшных тюрем — в замок Иф. После 4 лет заключения в тюрьме он встречает ещё одного узника — аббата Фариа, который пытается прорыть тоннель для побега. Став помощником Фариа, Дантес узнает от него о месте, где спрятаны несметные богатства ордена тамплиеров. Спустя 10 лет, совершив побег и добравшись до сокровищ, Дантес становится загадочным графом Монте-Кристо и начинает воплощать хитроумный план мести, чтобы покарать тех, кто сломал ему жизнь. Будь готов(а) показать паспорт на входе.

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