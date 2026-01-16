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Киноклуб «Факел»: «Три цвета: Синий»

Москино Факел, шоссе Энтузиастов, 15Б

Начало:

Завершение:

530₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр авторское кино на большом экране и обсуждение его в приятной компании. Под руководством киноведа Игоря Федянина ты не только увидишь кинохиты и авторские работы на большом экране в оригинале с субтитрами, но и получишь уникальную возможность разобраться в их тонкостях благодаря его лекциям и последующим дискуссиям. О фильме: Жюли потеряла в автокатастрофе дочь и мужа Патриса, талантливого композитора. Отказавшись от своей прежней жизни, Жюли решает справиться со своим горем в одиночестве вдали от всех. Оливье, ассистент Патриса, давно в неё влюблён. Он хочет помочь ей преодолеть это отчуждение и убедить ее закончить вместе с ним произведение ее мужа. Откажется ли Жюли от своей уединенной жизни, чтобы восстановить прежние связи? «Три цвета: Синий» — первая часть знаменитой французской трилогии классика польского кино Кшиштофа Кесьлевского. Фильм был триумфально показан в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, где получил «Золотого льва» как лучший фильм, а также награды за лучшую женскую роль и приз за лучшую операторскую работу. А у себя на родине Жюльетт Бинош получила премию «Сезар» за свою игру (у фильма еще два «Сезара» — за лучший монтаж и лучший звук).

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