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Киноклуб «Факел»: «Отец мать сестра брат»

Москино Факел, шоссе Энтузиастов, 15Б

Начало:

Завершение:

580₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр авторское кино на большом экране и обсуждение его в приятной компании. Под руководством киноведа Игоря Федянина ты не только увидишь кинохиты и авторские работы на большом экране в оригинале с субтитрами, но и получишь уникальную возможность разобраться в их тонкостях благодаря его лекциям и последующим дискуссиям. О фильме: Три остроумные и трогательные истории о том, как взрослые дети пытаются понять своих родителей и друг друга. Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по-душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстраненность давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым

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