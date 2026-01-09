Просмотр авторское кино на большом экране и обсуждение его в приятной компании. Под руководством киноведа Игоря Федянина ты не только увидишь кинохиты и авторские работы на большом экране в оригинале с субтитрами, но и получишь уникальную возможность разобраться в их тонкостях благодаря его лекциям и последующим дискуссиям. О фильме: Три остроумные и трогательные истории о том, как взрослые дети пытаются понять своих родителей и друг друга. Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по-душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстраненность давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым