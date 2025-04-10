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Киноклуб: «Борат» (2006)

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53 (кабинет 317)

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вечер смеха, иронии и сатиры в уютной творческой мастерской. Фильм, который шокировал, рассмешил, стал мемом и при этом остался одной из самых острых сатир на современное общество. Телеведущий из Казахстана Борат отправляется в США, чтобы сделать репортаж об этой «величайшей в мире стране». Но по прибытии оказалось, что главная цель его визита — поиски Памелы Андерсон с целью жениться на ней, а вовсе не съемки документального фильма. После просмотра состоится обсуждение фильма с соосновательницей «Топи» и сценаристкой Аней: – Как юмор Саши Барона Коэна вскрывает культурные стереотипы; – Почему «very nice!» стало вирусной фразой на десятилетия; – Где грань между сатирой и оскорблением; – Почему этот фильм всё ещё актуален; – Что он говорит о культуре, предвзятости и границах юмора. В стоимость входит попкорн и напитки. Запись и вопросы в Телеграме – @pikkkkkaa

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