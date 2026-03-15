Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: 12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семье музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не даёт спокойно жить и его праправнуку. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая связь. Паренёк отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых, где встречает души предков. Мигель знакомится там с духом-скелетом по имени Гектор, который становится его проводником. Вдвоём они отправляются на поиски де ла Круса. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent