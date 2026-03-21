Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: 1857 год. Команда застрявшего в северных льдах датского корабля спасает раненого мужчину от похожего на человека чудовища, которое невозможно убить. Тот рассказывает капитану свою историю: его зовут Виктор Франкенштейн, он сын знаменитого врача, и с самого детства вынашивал идею оживить мёртвую плоть. У него появилась возможность проводить в этой сфере всевозможные эксперименты, когда дядя невесты младшего брата Виктора предложил ему неограниченное финансирование. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent