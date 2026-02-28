Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Две молодые американки Вики и Кристина проводят свои летние каникулы в Барселоне и совершенно очарованы этим городом, а также одним молодым художником по имени Антонио. Вики — старомодна и настроена на серьёзные отношения: ухаживания, свидания и свадебную фату в финале. Кристина — сексуально раскрепощена, раскованна и привлекательна в своей бунтарской сущности. Антонио не может определиться, его привлекают обе девушки. Отношения в любовном треугольнике становятся всё более запутанными, а тут ещё в игру вступает бывшая жена Антонио, обладающая весьма взрывным темпераментом, и похоже на то, что она не до конца отказалась от своих прав на бывшего мужа. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent