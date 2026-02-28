ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кино в баре «Вики Кристина Барселона»

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Две молодые американки Вики и Кристина проводят свои летние каникулы в Барселоне и совершенно очарованы этим городом, а также одним молодым художником по имени Антонио. Вики — старомодна и настроена на серьёзные отношения: ухаживания, свидания и свадебную фату в финале. Кристина — сексуально раскрепощена, раскованна и привлекательна в своей бунтарской сущности. Антонио не может определиться, его привлекают обе девушки. Отношения в любовном треугольнике становятся всё более запутанными, а тут ещё в игру вступает бывшая жена Антонио, обладающая весьма взрывным темпераментом, и похоже на то, что она не до конца отказалась от своих прав на бывшего мужа. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

Бесплатно

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

по подписке
Док станция. Сказка / Сила сигнала
Док станция. Сказка / Сила сигнала
по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)
по подписке
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
по подписке
Осень в доме Нирнзее
Осень в доме Нирнзее

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста