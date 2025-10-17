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Кино с психологом: Точка кипения

Чонгарский бульвар, 7

Начало:

Завершение:

440₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

«Кино с психологом» — проект Москино, объединяющий просмотр кинофильмов и их последующее обсуждение с профессиональным практикующим психологом. Программа направлена на глубокое понимание мотивов героев фильма, анализ их взаимоотношений и поступков. Психолог помогает участникам разобраться в сложных психологических аспектах кино, раскрывает скрытые смыслы и контексты, а также объясняет, как они могут влиять на наше восприятие реальности и взаимоотношения с окружающими. В рамках программы «Кино с психологом» пройдёт показ британского художественного фильма режиссёра Филипа Барантини «Точка кипения» со Стивеном Грэмом и Джейсоном Флемингом. В центре сюжета — шеф-повар Энди Джонс, на которого за короткое время сваливается множество проблем, доводящих его до точки кипения. Все события, показанные в фильме, происходят в течение одного вечера в ресторане. Представит и обсудит после показа фильм со зрителями психоаналитик и автор ТГК «Психоанализ и искусство» Елена Кудрина.

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