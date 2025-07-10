Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Телефонный звонок раздаётся после просмотра некой загадочной видеокассеты. Жертве даётся ровно семь дней, а после следует неминуемая смерть. Журналистка Рэйчел расследует загадочные смерти молодых людей, и случайно кассета-убийца попадает в руки к её маленькому сыну, над которым теперь нависает смертельная угроза. У женщины есть только семь дней, чтобы разобраться в происходящем и спасти своего мальчика. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).