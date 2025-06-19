Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Обладатель замечательной фамилии, санитар Грэг Трахер, отправляется за город, чтобы познакомиться с родителями своей девушки Пэм. Здесь Грэг собирается торжественно просить руки возлюбленной. Но, к несчастью, Грэг — парень невезучий, и любые благие начинания в его исполнении превращаются в сущий кошмар. Несчастный Трахер и в самом страшном сне не предполагал, какие его ждут испытания. Дело в том, что отец Пэм, Джек Бернс, — отставной сотрудник ЦРУ, устраивает приятелям дочери свою особую и жесткую проверку. Эта проверка включает в себя даже специальный тест на детекторе лжи! Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).