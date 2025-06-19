Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Юная девушка из мультипликационного мира влюбилась в прекрасного принца, чем немало разозлила его мачеху. С помощью черной магии королева отправляет несчастную в единственное место во Вселенной, где нет любви — современный Манхэттен. Вчерашней мультяшке придется как-то выживать в реальности. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).