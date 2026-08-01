Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Трагичная история любви на фоне ревущих 1920-х. Адаптация великого романа с Леонардо ДиКаприо и хип-хопом. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).