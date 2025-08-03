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Летний кинопоказ лаундж-зоне с мягкими диванами и креслами за столиками. О фильме: Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймёт, что действительно был знаком с ней, более того - они были парой.
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