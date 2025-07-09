Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: У Дэвида было всё: деньги, свой собственный издательский дом, дорогая машина и квартира в респектабельном районе Нью-Йорка, друг-писатель и подружка Джулианна, и даже враги в лице семи управляющих его компанией. Так он и жил без оглядки, пока в один прекрасный момент не попал в автокатастрофу и очнулся после комы инвалидом с изуродованным лицом, которое теперь приходится скрывать. Его новая жизнь обернулась кошмарным сном, от которого нельзя проснуться. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).