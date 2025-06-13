Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Бывший морпех и элитный снайпер Ливай, потерявший смысл жизни, соглашается на сверхсекретное задание — год просидеть в полном одиночестве в сторожевой башне на краю огромного ущелья. На другой стороне в такой же башне сидит литовская снайперша Драса. Их общая задача, сформулированная ещё на заре холодной войны, — следить, чтобы из тумана не вылезали монструозные «полые люди». Хотя посланникам Запада и Востока запрещено общаться, вскоре Ливай и Драса налаживают контакт и влюбляются друг в друга. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).