Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше в кинобаре. О фильме: Действие развивается в европейской деревушке XIX века. Главного героя – молодого человека Виктора – силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном Трупе Невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. Несмотря на то, что проживание в Царстве мертвых оказывается много интересней, чем его привычный викторианский образ жизни, Виктор понимает, что свою единственную любовь он не променяет ни на что ни в одном из альтернативных миров… Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).