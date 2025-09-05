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Кино на крыше: «Три метра над уровнем неба»

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: История двух молодых людей, которые принадлежат к разным мирам. Баби богатая девушка, которая отображает доброту и невинность. Аче — мятежный мальчик, импульсивный, бессознательный, склонный к риску и опасности. Это маловероятно, практически невозможно, но их встреча неизбежна, и в этом неистовом путешествии между ними возникает первая большая любовь. На первом этаже тебя встретят менеджеры, проверят билеты и сориентируют как подняться на крышу.

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