Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: История двух молодых людей, которые принадлежат к разным мирам. Баби богатая девушка, которая отображает доброту и невинность. Аче — мятежный мальчик, импульсивный, бессознательный, склонный к риску и опасности. Это маловероятно, практически невозможно, но их встреча неизбежна, и в этом неистовом путешествии между ними возникает первая большая любовь. На первом этаже тебя встретят менеджеры, проверят билеты и сориентируют как подняться на крышу.