Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Нил отправляется в путешествие с чудаковатым попутчиком. Гари Олдман в комедийной притче об исполнении желаний. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).