Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Самый дорогой фильм о том, как две минуты невнимательности капитана превращают круиз мечты в самую дорогую экскурсию ко дну. И да, Джек мог бы поместиться. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).