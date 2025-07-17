Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Влюбиться в вампира - страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», - это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с Джейкобом. Она даже не подозревает, что её лучший друг - порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).