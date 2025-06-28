Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Два приятеля отправляются в Лас-Вегас. Спортивный обозреватель Рауль Дюк едет осветить знаменитую гонку «Минт 400». Его спутника зовут Доктор Гонзо, и он адвокат. Обзор «Минт 400» из-за непогоды и отсутствия интереса у рецензента оборачивается полным провалом, поэтому Дюк и Гонзо отправляются в казино. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).