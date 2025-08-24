Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: История дикого жеребца мустанга, Спирита, путешествующего по территории всей Америки. Храбрый Спирит заводит дружбу с молодым индейцем Ручейком и находит любовь с красивой кобылой по имени Гроза. Все счастливы до тех пор, пока на жеребца не положили глаз люди, которые хотят сделать из него военную лошадь... Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).