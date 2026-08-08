Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Удалённая работа в зимнем отеле — звучит как мечта. Но когда твой начальник — призрак, а дедлайн — вечность, понимаешь, что лучше бы остался в офисе. Или в любом другом месте. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).