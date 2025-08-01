Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Жил да был в сказочном государстве большой зелёный великан по имени Шрэк. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротышка — лорд Фаркуад, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на Шрэково болото всех сказочных обитателей. И беспечной жизни зелёного великана пришёл конец. Но лорд Фаркуад пообещал вернуть Шрэку болото, если великан добудет ему прекрасную принцессу Фиону, которая томится в неприступной башне, охраняемой огнедышащим драконом. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).