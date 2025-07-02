Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Шрэк и Фиона возвращаются после медового месяца и находят письмо от родителей Фионы с приглашением на ужин. Однако те не подозревают, что их дочь тоже стала огром. Вместе с Осликом счастливая пара отправляется в путешествие, полное неожиданностей, и попадает в круговорот событий, во время которых приобретает множество друзей. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).