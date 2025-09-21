Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Черная комедия о колоритной семейке, обитающей в не менее колоритном доме. Глава семьи, Гомес Аддамс — очень самоуверенный и довольно импульсивный тип, который четверть века тому назад страшно поругался со своим старшим братом Фестером, после чего тот пропал без вести. Все попытки отыскать его были безуспешными. Но вот, однажды на пороге фамильного особняка появляется некто, очень похожий на Фестера. Но состоится ли триумфальное возвращение в семью «блудного брата»? Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).