Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: 1960-й год. Талантливый журналист Пол Кэмп, которого достала лживая глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает работу в престижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, где ром льется рекой, где дёшево всё - машины, яхты, девушки, здесь саму жизнь продают за копейки. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).