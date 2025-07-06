Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями, и тёмные силы стремятся нарушить существующую гармонию. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас пытался спокойно отработать очередную смену, когда к нему в машину прямо с неба свалилась диковатая красотка и попросила о помощи. Не устояв перед наивными голубыми глазами девушки, Корбен ввязывается в неприятности. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).