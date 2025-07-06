Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Уже два месяца студентке Стефани снится один и тот же страшный сон, как в 1960-х люди гибнут при обрушении телебашни. Подозревая, что этот кошмар связан с её семьёй, девушка возвращается домой, чтобы разузнать о бабушке, с которой её родители и дядя с тётей давно порвали все связи, поскольку считают её опасной сумасшедшей, одержимой идеей смерти. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).