Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Оззи уволили с поста начальника Балканского направления ЦРУ. Пытаясь преодолеть кризис, он берётся за мемуары, содержащие в том числе и секретную информацию. И надо же было такому случиться, что диск с этими данными был потерян в раздевалке спортивного клуба. Находка попадает в руки недалёкого тренера Чеда и его подруги Линды. Вместе они решают шантажировать бывшего агента, и начинается такая заварушка, в которой не сможет разобраться даже ЦРУ. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).