Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Теперь Пикассо и Хемингуэй — новые приятели Гила. Драмеди о писателе-романтике, ищущем вдохновение в прошлом. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).