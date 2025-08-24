Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).