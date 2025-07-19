Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Ричард - американский юноша, жаждущий приключений - отправляется в Таиланд, где в дешёвой гостинице знакомится со странным человеком. Этот человек передает ему карту таинственного острова. Это и есть рай на Земле. Ричард знакомится с парочкой французов, и они втроём отправляются на этот остров. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).