Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Детектив Ник Каррен ведёт расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них один из самых основных инстинктов. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).