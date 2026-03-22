Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Однажды ночью в небольшом городке 17 младшеклассников одновременно убежали из дома и бесследно исчезли. Все они учились в одном классе, и кроме них не пропал только один мальчик. Уже месяц полиция не может найти никаких зацепок, а безутешные родители считают, что с этим как-то связана новая классная руководительница. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent