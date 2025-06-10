Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Несколько лет назад офисный сотрудник Стив с помощью волшебных артефактов оказался в сказочной стране, где всё кубическое и можно создавать разные вещи. Он нашел там счастье и четвероногого друга, но попал в плен к злой колдунье Малгоше — предводительнице армии боевых свиней. Некоторое время спустя из-за тех же артефактов в кубическую страну попадают ещё четверо: геймер-неудачник среднего возраста, технически одарённый мальчик, его старшая сестра и их риелторша. Не погибнуть от лап появившихся ночью зомби им помогает освобожденный Стив, и теперь всей компании предстоит пройти настоящий квест и противостоять ненавидящей творчество коварной Малгоше. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).