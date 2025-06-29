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Кино на крыше: «Миллионер поневоле»

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: У Лонгфелло Дидза два неоспоримых таланта - он готовит самую вкусную в городе пиццу и сочиняет самые уморительные поздравительные открытки. Но однажды его спокойной жизни приходит конец - его дядя Престон Блэйк оставляет ему в наследство 40 миллиардов долларов, медиа-империю, футбольную и баскетбольную команды и личный вертолет. Эта история тут же вызывает зависть знакомых и привлекает внимание прессы, в том числе и журналистки Бейб Беннет, которая решает окрутить счастливчика. Но с помощью своего верного помощника Эмилио, Дидз решает все проблемы и понимает, что деньги меняют многое, но не многих. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).

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