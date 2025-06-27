Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Некогда известный теннисист Крис переживает не лучшие времена. Надо как-то устраиваться в жизни, а тут ещё он на свою беду встречает Нолу, типичную роковую женщину, от которой не стоит ждать ничего, кроме неприятностей. Крис влюбляется в Нолу, а она встречается с его другом Томом. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).